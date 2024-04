Nu ook bevestiging van transferexpert: Van Bommel vertrekt

Het hangt al een tijdje in de lucht, maar bevestiging is er nog niet: Mark van Bommel is aan zijn laatste wedstrijden met Antwerp bezig. De Nederlander zoekt deze zomer een andere uitdaging.

Het is absoluut nog niet zeker dat Julen Lopetgui de nieuwe trainer wordt van AC Milan. Lopetgui is de topkandidaat om de Rossoneri volgend seizoen te coachen, maar er kwam heel wat kritiek op van de fans.

Die lieten duidelijk weten dat ze het behoudend voetbal van de Spanjaard niet zagen zitten. Lopetgui staat ook in de belangstelling van verschillende Premier League-clubs.

Vandaag laat de Italiaanse transferexpert Nicolo Schira ook weten dat Mark van Bommel beslist heeft om Antwerp aan het einde van het seizoen te verlaten. Dat was ook in België door verschillende waarnemers al voorspeld.

Eén plus één is twee? Van Bommel werd eerder ook al genoemd bij AC Milan om er de nieuwe coach te worden. In ieder geval zag hij het niet zitten om bij The Great Old te blijven als die verder gingen besparen.

In zijn kielzog zou ook Marc Overmars de Bosuil verlaten. De Nederlandse technisch directeur zit een internationale schorsing van één jaar uit, maar zou bij Antwerp ook niet meer de middelen krijgen om een deftig transferbeleid te voeren.