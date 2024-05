Opgepast: sterkhouder Genk in nadrukkelijke interesse, gaat leegloop verder?

Volgend seizoen zal KRC Genk opnieuw moeten gaan bouwen. Er vertrok al heel wat kwaliteit afgelopen winter en ook komende zomer lijken er nog een aantal topspelers te gaan vertrekken bij de Limburgers.

Sommige spelers zijn normaal gezien onhoudbaar voor KRC Genk. Daarbij mag zeker ook Bilal El Khannouss worden gerekend - hij bleef bewust nog een jaartje bij de Limburgers, maar er zal hem nu niet veel meer in de weg worden gelegd.

Ook aan de mouw van Tolu Arokodare wordt ondertussen nadrukkelijk getrokken. Turkse media spreken onder meer van de interesse van Trabzonspor, nochtans een team dat met de nodige financiële problemen kampt.

© photonews

Bij de Turkse club zou hij de opvolger kunnen worden van Paul Onuachu, die andere spits van KRC Genk geweest. Hij werd dit seizoen uitgeleend door Southampton aan de Turken en zou in de zomer terugkeren naar Engeland.

Turkije of andere bestemming?

En dus moeten ze bij Trabzonspor op zoek naar een opvolger voor Onuachu. Ook onder meer Roman Yaremchuk werd al genoemd, maar de Turken zullen vooral op zoek moeten gaan naar een betaalbare optie.

Voor Tolu Arokodare - dit seizoen al goed voor vijftien doelpunten en drie assists - is er ook interesse uit onder meer Duitsland en Spanje, maar dat is voorlopig minder concreet. Aan Genk dus om de juiste deal te accepteren of hem te proberen houden.