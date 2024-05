Bewindvoerder laat geen spaander heel van hoofdschuldige bij KV Oostende: "Elke emotie is hem vreemd"

KV Oostende zal binnenkort het faillissement aanvragen. Dit nadat er geen overnemer is gevonden op tijd.

KV Oostende kwam donderdag met het verschrikkelijke nieuws dat de club het faillissement zal aanvragen op 3 juni. Voorlopig bewindvoerder Werner Van Oosterwyck wil nog wel wat kwijt over Paul Conway, de Amerikaanse investeerder waardoor KVO zo diep kwam te zitten.

"Ik wil ook nog even terugkomen op de beweringen van Paul Conway in de pers dat er medewerking was van hem in het overnamedossier. Dit kunnen we ten stelligste ontkennen", begint Van Oosterwyck die zijn best heeft gedaan voor de club.

"Aanvankelijk weigerde Paul Conway zelfs halsstarrig elke medewerking. Vóór de komst van mezelf als voorlopig bewindvoerder weigerde hij zelfs pertinent gesprekken tot overname."

"Na lange tijd elke onderhandeling te blokkeren en erna exuberante en veranderende eisen te stellen, was Paul Conway deze week inderdaad akkoord om zijn aandelen van de hand te doen voor een symbolische euro. Wél eiste hij nog € 600.000 op van zodra de overname in orde was. Wat dus op hetzelfde neerkomt als geld vragen voor de aandelen. Bovendien impliceert dit dat de andere aandeelhouders dan ook recht hadden op elk € 600.000", onthult Van Oosterwyck.

"Hij is bovendien één van de hoofdschuldigen dat de club in deze situatie is terechtgekomen. Hij was aangeduid door de aandeelhouders om het beheer van de club in handen te nemen. Dit ontaardde echter in een volledig mismanagement en financiële malversaties. Denk maar aan € 5 miljoen betalen voor een speler van AS Nancy zodat de Franse club hun licentie behaalde. Met andere woorden, geld van KVO doorsluizen naar Nancy onder het mom van ’multi club ownership’."

"De vraag is of deze man niet zou moeten worden verbannen uit de internationale voetbalwereld. Hij speelt met clubs alsof ze niks voorstellen en elke emotie is hem vreemd. We hebben dan ook verscheidene claims ingediend tegen hem en zijn vennootschappen. Hopelijk kunnen die leiden tot bepaalde schadevergoedingen", besluit de bewindvoerder.