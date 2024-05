Nu gaat het écht van kwaad naar erger: 'Rechtbank komt met fors besluit over Standard'

Standard gaf afgelopen weekend forfait tegen Westerlo, omdat de supporters de weg naar het stadion hadden versperd voor hun eigen ploeg. De financiële malaise is ondertussen zo mogelijk nog erger dan de sportieve.

De supporters willen 777 Partners zo snel mogelijk weg, terwijl de club sportief een bijzonder slecht seizoen draaide. Maar extrasportief gaat het dus allemaal nog veel slechter, met ook heel wat financiële problemen dit seizoen.

Standard kampt al heel het seizoen met betalingsproblemen en het lijkt erop dat dit niet snel wordt opgelost. Diverse bronnen lieten deze week weten dat de salarissen van de spelers nog steeds niet werden betaald of toch nog niet volledig.

© photonews

Volgens RTBF gaan de problemen ondertussen verder. En het wordt steeds onrustiger aan de boorden van de Maas. De rechtbank van eerste aanleg in Luik heeft donderdag beslag gelegd op de bezittingen en de rekeningen van Standard.

Klacht van onder meer Venanzi

Het beslag zou er gekomen zijn na een klacht van onder meer voormalig voorzitter Bruno Venanzi en de eigenaars van het stadion tegen 777 Partners, de Amerikaanse investeringsmaatschappij die eigenaar is van de club.

Het is een manier om de club te bevrijden van de Amerikanen en daarna opnieuw in handen te kunnen nemen, maar het zorgt natuurlijk voor extra onrust. De komende dagen en weken zal moeten blijken wat er gaat gebeuren in De Vurige Stede.