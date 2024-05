'Goed nieuws voor Club Brugge: concurrentiestrijd voor overbodige speler op komst'

De kans dat we Roman Yaremchuk nog aan het werk zullen zien in de Belgische competitie? Die kans wordt steeds kleiner. Toch is er goed nieuws op komst voor Club Brugge, want diverse teams zouden hem een uitweg willen bieden.

Roman Yaremchuk was ooit een sterkhouder voor KAA Gent. Daarna vertrok hij naar het buitenland, waar Club Brugge hem voor zestien miljoen euro losweekte. Doorbreken bij blauw-zwart lukte echter nooit en dus werd er een oplossing gezocht. Dit seizoen werd de aanvaller uit Oekraïne uitgeleend aan het Spaanse Valencia. Daar deed hij het niet eens zo slecht, want in totaal kwam hij tot acht doelpunten in 32 wedstrijden en 1269 speelminuten - vaak was hij invaller. © photonews Daarmee was hij om de 159 minuten van waarde voor Valencia, waardoor hij ook de aandacht van andere ploegen heeft weten los te weken. Zo zou volgens Spaanse bronnen onder meer Las Palmas wel wat zien in de aanvaller. Spanje of Turkije als nieuwe bestemming? Vanuit Turkije is er dan weer aandacht van Trabzonspor, al hebben die niet al te veel budget. Ze denken bovendien ook onder meer aan Tolu Arokodare, die mogelijk aankomende zomer KRC Genk kan gaan verlaten. Met al minstens twee geïnteresseerden lijkt Club Brugge eindelijk een definitieve oplossing te kunnen vinden voor Yaremchuk. Zijn marktwaarde stuikte de laatste jaren in elkaar richting vijf miljoen euro volgens Transfermarkt - een bedrag dat blauw-zwart nog ongeveer voor hem wil vangen.