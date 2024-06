'Manchester United wil doelman uit de Jupiler Pro League binnenhalen'

Manchester United is op zoek naar een nieuwe doelman. Daarvoor toont het ook interesse in een keeper uit de Jupiler Pro League.

STVV haalde vorige zomer Zion Suzuki weg uit Japan. Op dat moment was ook Manchester United geïnteresseerd, maar toch trok hij op uitleenbasis naar de Kanaries. Vooral met de hoop de nodige speelminuten te krijgen.

Daar heeft hij zich meteen opgewerkt tot een vaste waarde in de ploeg, maar zeker met het vertrek van trainer Thorsten Fink naar KRC Genk en ook enkele andere sterkhouders is een volgende stap in de carrière van Suzuki wenselijk.

Bij STVV had de Japanner veel speelminuten, waardoor de uitleenbeurt omgezet werd in een definitieve overgang in januari. Het is maar de vraag of hij die na een transfer naar de Premier League wel nog speeltijd zal krijgen.

Japanse media meldden nu dat Manchester United toch opnieuw de nodige interesse toont voor de doelman, maar ook Genua heeft de nodige interesse.

Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt op dit moment op 2,5 miljoen euro geschat, maar de afkoopsom in zijn contract bedraagt 4 miljoen euro, waardoor STVV financieel wel een goede zaak kan doen.