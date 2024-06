Zeer slecht nieuws voor Beerschot: 'sterkhouder wijst contractverlenging af, zegt nee tegen topclub uit JPL en kiest voor deze uitdaging'

Het gaat hier om Thibaud Verlinden. De Belgische aanvaller was afgelopen seizoen van grote waarde voor Beerschot en kon veel betekenen in de titelstrijd.

Hij won de prijs van Speler van het Jaar in de Challenger Pro League als kers op de taart. Het is ook geen geheim dat heel wat clubs hem op het oog hebben.

Dinsdagochtend raakte bekend dat Beerschot hem absoluut wil houden en daarom met een verbeterd contract kwam. Het ging om een contract van drie jaar.

Maar volgens transferexpert Sacha Tavolieri staat Verlinden op het punt om bij FC Nürnberg te tekenen. Hij zou een persoonlijk akkoord hebben met de Duitse club en heeft al aan het clubbestuur van Beerschot duidelijk gemaakt wat hij wil.

Tavolieri meldt ook dat Verlinden voorstellen van Union SG en Schalke 04 zou afgewezen hebben.

