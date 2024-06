📷 OFFICIEEL Beerschot pakt uit met onverwachte contractverlenging

Beerschot brengt zijn zaken op orde voor de Jupiler Pro League. Het wist het contract van één van de smaakmakers open te breken en te verlengen.

De interesse voor Thibaud Verlinden was bijzonder groot, maar uiteindelijk koos hij er toch voor om voor drie seizoenen te tekenen op het Kiel.

De aanvaller blijft bij Beerschot tot medio 2027. Eerder lichtte Beerschot al de optie van Verlinden. Nu wordt het contract van de speler van het seizoen in de Challenger Pro League opengebroken. “Ik kijk er naar uit om met Beerschot een stapje hogerop te doen”, klinkt het op de website van de club.

Verlinden tekende in 2022 zijn eerste contract bij Beerschot. In de laatste twee seizoenen groeide hij uit tot een sterkhouder bij de Mannekes en kwam hij in actie in 63 wedstrijden. Daarin scoorde hij elf doelpunten en gaf hij zeventien assists. “Geen slechte cijfers”, glimlacht Thibaud bij de ondertekening van zijn contract. “Daar doe ik er graag in de volgende seizoenen nog heel wat bij.”

“Het was voor mij belangrijk om een stap hogerop te zetten na vorig seizoen”, gaat Verlinden verder. “Ik ben dan ook blij dat ik die stap kan maken samen met Beerschot. Zo blijf ik in een vertrouwde omgeving waar ik mij thuis voel, maar kan ik toch voor mezelf de lat weer hoger leggen. Aan mij nu om te tonen dat ik ook een niveautje hoger beslissend kan zijn.”

Buitenlandse teams

“Ik kijk er alvast naar uit om in de Jupiler Pro League te spelen met Beerschot. Ik ben de geweldige sfeer in de bekermatch tegen Club Brugge en de laatste twee thuismatchen nog niet vergeten. Fans, coaches en spelers verdienen het allemaal om zo’n topmatchen nu in de competitie te kunnen spelen.”

“We zijn erg blij dat we Thibaud hebben kunnen overtuigen om te blijven”, vertelt hoofdcoach Dirk Kuyt. “Iedereen weet dat er interesse was van buitenlandse teams. Maar dat Thibaud ervoor kiest om toch bij Beerschot te blijven, zet onze ambities kracht bij. Thibaud was vorig seizoen een heel belangrijke speler voor ons, en ik geloof dat hij ook belangrijk kan zijn voor Beerschot in de Jupiler Pro League.”