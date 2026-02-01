Opnieuw doet ex-voetballer mee aan 'Over de oceaan'

De deelnemerslijst voor het vierde seizoen van 'Over de oceaan' is bekendgemaakt. De nieuwe reeks brengt opnieuw een groep bekende Vlamingen samen voor een uitdagende overtocht.

Vierde seizoen van ‘Over de oceaan’

Voor het komende seizoen stappen zes deelnemers aan boord. Lynn Van den Broeck, Timon Verbeeck en Kate Ryan maken deel uit van de groep die de Atlantische Oceaan zal oversteken. Zij krijgen gezelschap van voormalig profvoetballer Steven Defour, actrice Ayana Doucouré en acteur Pierre Boeraeve. De uitzendingen staan later dit jaar gepland bij Play, al zijn verdere details nog niet vrijgegeven.

Het concept blijft ongewijzigd: een select gezelschap vaart met een zeiljacht een lange oceaanroute, zonder contact met het thuisfront. De deelnemers worden gedurende de tocht gevolgd en moeten zich aanpassen aan de omstandigheden op zee.

Overzicht van eerdere seizoenen

In het eerste seizoen namen Charlotte Vandermeersch, Otto-Jan Ham, Dominique Persoone, Jani Kazaltzis, Evi Hanssen en Imke Courtois deel. Zij moesten voor onbepaalde tijd afscheid nemen van familie en vrienden om de overtocht te maken. Het programma kreeg toen veel aandacht door de combinatie van fysieke uitdaging en beperkte communicatiemogelijkheden.

Het tweede seizoen bracht een nieuwe groep samen, waaronder James Cooke, Ella Leyers, Gert Verheyen, Annelien Coorevits, Jonas Geirnaert en Elodie Ouedraogo. Ook zij legden dezelfde route af en werden geconfronteerd met wisselende weersomstandigheden en beperkte voorzieningen.



In de derde reeks stonden Jeroom Snelders, Celine Van Ouytsel, Riadh Bahri, Clara Cleymans, Kat Kerkhofs en Steven Van Gucht centraal. Hun deelname bevestigde dat het programma een vaste waarde is geworden binnen het Vlaamse televisielandschap.