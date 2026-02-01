📷 'Speler uit top zes weigert aanbod van twee Griekse topclubs'

Olympiakos volgt de Belgische competitie op de voet en heeft daarbij een speler uit de top zes in het vizier. En ook een tweede ploeg springt op de kar voor Etienne Camara van Sporting Charleroi.

Interesse vanuit Griekenland voor Camara

Olympiakos toonde de nodige interesse voor Camara. Daardoor sprong volgens de Griekse Gazzetta ook Panathinaikos op de kar. Die tweede club had de speler al in het vizier om komende zomer voor een transfer te gaan.

In de huidige jaargang kwam hij al 27 keer in actie voor Charleroi in alle competities. Tijdens die wedstrijden verzamelde hij meer dan 2.300 speelminuten, maakte hij één doelpunt en leverde hij twee assists. Zijn rol binnen de ploeg is daardoor duidelijk zichtbaar in de statistieken.

Contractuele situatie en gesprekken

Het contract van Camara bij Charleroi loopt tot de zomer van 2027. Panathinaikos was met de onderhandelingen al in een gevorderd stadium. Er werd zelfs gesproken van een transfersom van 5 miljoen euro, exclusief bonussen.

Andere Griekse bronnen melden dat er een volledig akkoord was met de speler en Charleroi, maar dat Panathinaikos plots niets meer van hem en zijn makelaar gehoord heeft. Camara, geboren in Noisy-le-Grand nabij Parijs, zou de transfer nu afgewezen hebben en bij Charleroi blijven, zo meldt transferjournalist Sacha Tavolieri.

In 2019 maakte hij de overstap naar Angers. Anderhalf jaar later volgde een transfer naar Huddersfield Town, waar hij in 2020 zijn debuut maakte in een bekerwedstrijd. In 2023 verhuisde hij voor twee miljoen euro naar Udinese. Zijn verblijf in Italië bleef beperkt tot één bekerwedstrijd. Begin 2024 arriveerde hij bij Charleroi.



