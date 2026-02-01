📷 'Akkoord bereikt, maandag is alles rond: Charai haalt oude bekende binnen'

Westerlo staat op het punt een nieuwe verdediger aan de selectie toe te voegen. Clinton Nsiala verlaat Rangers op tijdelijke basis en reist naar België voor de afronding van zijn overstap.

Overeenkomst tussen clubs

Rangers en Westerlo bereikten een akkoord over een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen, zo meldt transferjournalist Sacha Tavolieri. De Schotse club staat open voor een tijdelijke transfer zodat de speler elders minuten kan maken.

In de overeenkomst is een aankoopoptie opgenomen die rond één miljoen pond zou liggen. De constructie biedt Westerlo de mogelijkheid om de speler definitief vast te leggen wanneer de samenwerking bevalt.

Nsiala wordt bij Westerlo herenigd met Issame Charai, met wie hij eerder samenwerkte bij Rangers. De aanwezigheid van een vertrouwd gezicht kan de integratie van de verdediger vergemakkelijken. De club uit de Kempen ziet in hem een versterking voor de defensieve sector.

Praktische afhandeling van de transfer

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is de deal volledig rond. De speler reist vanavond nog naar België om de laatste formaliteiten te vervullen. De medische keuring en de ondertekening van de documenten staan gepland op maandag.

Indien Westerlo beslist de optie te lichten, kan Nsiala een contract tekenen dat loopt tot juni 2029. De club krijgt daarmee de mogelijkheid om op langere termijn op hem te rekenen. De constructie past binnen de strategie om jonge spelers met groeipotentieel aan te trekken.



