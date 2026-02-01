Grijpt Anderlecht in? Besnik Hasi op gesprek bij bestuur paars-wit

De nederlaag van Anderlecht tegen Standard heeft opnieuw gevolgen voor de positie van Besnik Hasi. De clubleiding heeft de trainer uitgenodigd voor een gesprek over de recente resultaten.

Hasi op ontslaggesprek?

Anderlecht verloor met 2-0 in Luik, waardoor de druk op Hasi verder toenam. In de laatste vijf competitiewedstrijden behaalde de ploeg slechts twee punten.

De reeks tegenvallende prestaties leidde tot een interne evaluatie. De club wilde duidelijkheid creëren over de sportieve koers en de rol van de trainer daarin.

De nederlaag tegen Standard werd gezien als een nieuw signaal dat de situatie moest worden besproken. De clubleiding besloot daarom om Hasi vanavond nog uit te nodigen voor overleg in Neerpede, zo vernamen wij.

Gesprek met het bestuur

Het gesprek heeft tot doel de recente resultaten te analyseren en te bepalen welke stappen nodig zijn richting de komende wedstrijden. De club onderzoekt of een ingreep noodzakelijk is of dat een laatste kans nog mogelijk blijft.

De mogelijkheid van een ontslag wordt niet uitgesloten. Tegelijk wordt ook gekeken naar de optie om de komende bekermatch als allerlaatste kans te zien. De ploeg staat voor een belangrijke week. Het is afwachten welke beslissing Anderlecht neemt na het gesprek met Hasi...