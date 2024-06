Ex-coach van Antwerp (en ex-speler van KRC Genk en Club Brugge) heeft nieuwe uitdaging eindelijk beet

Feyenoord heeft woensdag haar nieuwe coach voorgesteld. Brian Priske wordt de opvolger van Arne Slot.

Brian Priske heeft in België al bij een aantal clubs rondgelopen. De 47-jarige Deen was als speler actief bij Club Brugge en KRC Genk. Later werd hij coach bij Antwerp.

Hij begon zijn carrière als coach bij FC Midtjylland in zijn thuisland. Nadien, in 2021 trok hij naar Antwerp waar hij tot de zomer van 2022 zou blijven.

Hij koost toen voor een avontuur bij Sparta Praag, maar na een jaar heeft Priske nu weer een nieuwe uitdaging beet. Hij is vanaf nu hoofdcoach bij Feyenoord.

Daar moet hij Arne Slot vervangen die naar Liverpool trekt. Priske tekende in Nederland een contract voor drie jaar. Dennis te Kloese, algemeen en technisch directeur van Feyenoord liet zich op de clubwebsite al kort uit over de aanstelling.

"Hij bleek voor alle betrokkenen de logische en dus beste keuze. Bij meerdere clubs heeft hij immers al aangetoond dat hij spelers beter maakt, het aanvallende voetbal voorstaat dat de mensen in De Kuip graag zien en daarmee ook resultaten behaalt. Een prettige bijkomstigheid is dat hij de Nederlandse taal machtig is", klinkt het.