Nieuwe vriendin van Rik Verheye klapt uit de biecht: "En dan bijten ze hem in z'n oorlel"

Rik Verheye vormt een koppel met Manon Fichefet. De aandacht die de voormalige 'Callboy' is echter bijzonder groot.

Manon Fichefet is samen met Rik Verheye, al is dat niet altijd eenvoudig met de aandacht die de acteur van heel wat vrouwen krijgt na zijn passages in Callboys en Nonkels.

“Ik kan er doorgaans wel goed mee om”, vertelt Fichefet aan HUMO. “Het enige wat ik niet leuk vind, is dat een vrouw voor me komt staan als ze met Rik praat, en mij compleet negeert. Je hoeft me niet leuk te vinden, maar eens hallo zeggen kost toch niet veel moeite?”

Al krijgt hij ook af te rekenen met vrouwen die hem bepotelen. “Dat gebeurt, hoor, zeker op plaatsen waar alcohol wordt gedronken. Dan doen ze alsof ze iets in zijn oor willen zeggen en bijten ze in z'n oorlel. Dat zou Rik eens bij een onbekende vrouw moeten doen: het kot zou te klein zijn!”

Grensoverschrijdend gedrag werkt maar in één richting

Grensoverschrijdend gedrag dus, van vrouwen tegenover een man. “Absoluut. En daar wordt niet over gepraat, terwijl mannen het óók niet fijn vinden om ongevraagd zulke foto's te krijgen. Het is heel goed dat de bewustwording rond grensoverschrijdend gedrag toeneemt, maar op dit moment werkt ze vaak maar in één richting, en dat is jammer.”

Dat Verheye zou vallen voor de charmes van een fan, daar houdt Fichefet geen rekening mee. “Ik vertrouw Rik voor driehonderd procent, ik heb nog nooit zoveel rust gevoeld bij iemand. In de loop van de dag krijg ik aldoor berichtjes, hij geeft me het gevoel dat ik belangrijk ben.”