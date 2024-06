Real Madrid beeft voor uitgaande transfer: 'Absolute sterkhouder krijgt aanbieding van 100 miljoen euro (!) uit Saoedi-Arabië én twijfelt over zijn toekomst'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Real Madrid moet vrezen voor het vertrek van een sterkhouder. Al Nassr FC heeft Antonio Rüdiger een voorstel gedaan. En de verdediger kan héél véél geld verdienen in Saoedi-Arabië.

El Chiringuito laat weten dat Antonio Rüdiger een contractvoorstel van Al Nassr FC heeft gekregen. We hoeven er geen tekening bij te maken: de bankrekening van de verdediger zou er wel bij varen.

Rüdiger kan in Saoedi-Arabië honderd miljoen euro - en daar zijn premies en bonussen niét bijgeteld verdienen om er vier seizoenen te gaan voetballen. Ter vergelijking: momenteel strijkt de 69-voudig Duits international zo'n dertien miljoen euro per seizoen op.

De Koninklijke hoopt alvast dat Rüdiger geen transfer komt vragen. De verdediger heeft dan wel nog een contract tot medio 2026, maar Al Nassr heeft de centen om - Transfermarkt schat de marktwaarde van de speler op 25 miljoen euro - hem weg te halen.

Rüdiger is sinds zijn komst naar Real Madrid - hij kwam in 2022 als vrije transfer over van Chelsea FC - dé defensieve sterkhouder bij de Spaanse grootmacht. Een vertrek zou dus een enorme sportieve aderlating zijn voor De Koninklijke.

Blijft Antonio Rüdiger bij Real Madrid?

De speler zelf twijfelt aan zijn toekomst. Rüdiger beseft dat hij op 31-jarige leeftijd de kans krijgt om zijn financiële toekomst te verzekeren. Niet onbelangrijk om te vermelden: de verdediger groeide zelf op in armoede. Het speelt alleen maar in het voordeel van Al Nasrr.