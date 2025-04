Opvallend: 'Anderlecht is geïnteresserd in talent dat nu Relegation Play-offs speelt'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht heeft het dit seizoen niet makkelijk. De club staat voor een bijzonder drukke zomermercato en zou zich wel eens kunnen versterken met een speler die momenteel Relegation Play-offs speelt.

Anderlecht miste de start van zijn play-offs volledig door kansloos onderuit te gaan op het veld van Club Brugge (2-0). Paars-wit hoopt te kunnen reageren tegen leider Genk op zondag.

Het spelniveau is al langere tijd niet goed. Onder David Hubert liep het niet zoals het hoorde, maar voorlopig heeft coach Besnik Hasi nog niet voor veel verbetering kunnen zorgen.

Het bestuur kijkt ondertussen ook al naar volgend seizoen. Er zullen naar verwachting heel wat spelers vertrekken bij paars-wit, dat duidelijk een ‘grote kuis’ zal houden.

Er zal ongetwijfeld ook heel wat versterking komen. Volgens transferexpert Ekrem Konur zijn de Brusselaars geïnteresseerd in Omar Fayed.

De 21-jarige Egyptenaar is eigendom van Fenarbahçe, dat hem dit seizoen uitleent aan Beerschot. Hij speelde dit seizoen 15 wedstrijden voor de Ratten als centrale verdediger. Fayed was ook een aantal matchen out wegens blessures.