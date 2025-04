🎥 Eén moment van onoplettendheid was genoeg: het bijzonder pijnlijke eigen doelpunt van Marco Kana

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De RSCA Futures hebben zaterdag tegen Lokeren-Temse verloren. Het eigen doelpunt van Marco Kana zette de toon.

Teruggekeerd van zijn uitleenbeurt aan Kortrijk vorig seizoen, speelt Marco Kana dit seizoen bij de RSCA Futures. In het U23-team kan het middenvelder speeltijd krijgen en zelfs samen met zijn broer Joël spelen.

Zaterdag was hij zelfs voor het eerst dit seizoen de aanvoerder, maar toch liep niet alles zoals gepland. Na nog geen vijf minuten bood hij de openingstreffer aan de Waaslanders.

De RSCA Futures slepen zich voort

Opgeschrikt door de druk van de tegenstander bij een ingooi in de buurt van zijn eigen strafschopgebied, speelde Kana terug naar de doelman. Maar in zijn haast had hij niet goed opgemerkt waar zijn keeper precies stond tussen de palen.

Timo Schlieck kwam daardoor te laat om dit eigen doelpunt te voorkomen. Iets wat uiteindelijk het verschil maakte. De bezoekers slaagden er zelfs in om hun voorsprong te verdubbelen op het uur.

FT | Lokeren-Temse onderhoudt zijn kansen om deel te nemen aan de Promotion play-offs. 😄✅ #ANDLOK pic.twitter.com/cOrdU5AFLN — DAZN België (@DAZN_BEFR) 5 april 2025

Zonder Nathan De Cat (waarschijnlijk opgenomen in de A-kern) en Enzo Sternal (maandenlang aan de zijlijn), hadden de RSCA Futures het moeilijk in hun spel. Het is de zesde wedstrijd op rij zonder overwinning voor de 23 van paars-wit.