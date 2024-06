Tedesco haalt opgelucht adem en bij Anderlecht koesteren ze weer hoop, maar het blijft broos

Jan Vertonghen staat weer op het trainingsveld en daar wordt iedereen blij van. Niet in het minst Domenico Tedesco, die zijn verdediger tegen de tweede match terug op het veld wil zien. Maar ook in Anderlecht kijken ze gespannen toe.

Tegen Slovakije hoeft u Vertonghen nog niet op het veld te verwachten. De vorige keer werd hij bij Anderlecht te veel gepusht, ook door eigen aandringen van de veteraan. Hij wou op het veld staan tegen Club Brugge, maar een liesblessure bij een 37-jarige herstelt niet als bij een 22-jarige.

Daarom gaan ze nu geen enkel risico nemen. Er wordt heel geduldig opgebouwd en zijn data worden constant geanalyseerd. Vertonghen stond in Freiberg wel voor de eerste keer op het trainingsveld en kon vrij lang met de groep mee trainen.

Daarna ging het individueel verder, maar ook vrij intensief. Er werden sprintjes gedaan en rekoefeningen. Alles om hem tegen Roemenië op het veld te krijgen. Zeker nu ook Witsel (lichte) hinder ondervindt.

Beslissing hangt in grote mate af van EK

Ook bij Anderlecht volgen ze de nieuwsberichten over zijn gezondheidstoestand met argusogen op. Een herval zou zijn beslissing om door te gaan of te stoppen zwaar kunnen beïnvloeden. Dan slaat de balans zo goed als zeker over naar er een punt achter zetten.

Vertonghen wil niet in het sukkelstraatje terechtkomen. Hij wil gerust nog één jaar doorgaan, zelfs al is er amper een winterstop. Dat was voor hem ook al een domper, want het is de enige periode dat hij tijdens het seizoen met zijn kinderen op vakantie had kunnen gaan.

Vertonghen zijn beslissing zal in grote mate afhangen van hoe hij herstelt van deze blessure en of hij niet hervalt. Een goed EK zou de weegschaal immers weer naar de andere kant kunnen doen omslaan.