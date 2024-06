Voormalige Pro League-sensatie lijkt dicht bij een transfer te staan, maar reageert plots zelf op de geruchten

Georges Mikautadze werd in verband gebracht met een overstap naar AS Monaco, maar hij ontkende enige beslissing te hebben genomen via zijn Instagram-account.

Voormalig Seraing-spits Georges Mikautadze kende een fantastische tweede seizoenshelft bij FC Metz, maar kon de club niet behoeden voor degradatie. De Georgiër werd uitgeleend door Ajax, maar zijn aankoopoptie is ondertussen al gelicht. Toch wordt hij flink in verband gebracht met een transfer.

Na zijn 13 goals en 4 assists in 20 Ligue 1-wedstrijden, is Mikautadze erg populair in Frankrijk. Deze week wist L'Equipe het zeker: de voormalige speler van Seraing zou tekenen bij AS Monaco, met wie hij in vergevorderde gesprekken was.

Georges Mikautadze zelf had aangekondigd dat hij in Frankrijk wilde blijven, maar nog geen precies idee had van zijn bestemming. Hij reageerde, dit keer via zijn Instagram-account, op geruchten die in de Franse pers verschenen.

"'Ik heb de keuze over mijn toekomstige club nog niet gemaakt, ik hou jullie op de hoogte", klonk het bij Mikautadze. Verschillende clubs zoals OL en Stade Rennais worden ook nog genoemd als andere mogelijke bestemmingen.

Waarschijnlijk zal Georges Mikautadze zijn transfer pas afronden na het EK, waar hij met Georgië aan deelneemt. De Georgiërs, onverwachte gasten op het toernooi, zijn ingedeeld in Groep F met Portugal, Tsjechië en Turkije.