KRC Genk maakt zomerplannen bekend met enkele aantrekkelijke affiches

KRC Genk kan niet spreken van een geslaagd seizoen. De Limburgers werden door KV Oostende uit de beker geknikkerd, hun Europees avontuur in de Conference League eindigde vroeger dan verwacht en uiteindelijk slaagden ze er niet in om zich te kwalificeren voor Europees voetbal volgend seizoen.

Er zal ongetwijfeld heel wat veranderen. Een aantal spelers zullen vertrekken terwijl er ook al stevig werk wordt gemaakt van inkomende transfers. Jarne Steuckers werd de eerste zomeraanwinst.

Ondertussen kennen we ook al het zomerprogramma van Racing Genk. Op zaterdag 29 juni wordt de eerste oefenwedstrijd gespeeld tegen en op Hades, om 13u30 met publiek. Een week later oefent Genk thuis tegen Charleroi.

Nadien volgen er twee verplaatsingen naar het buitenland. Op 10 juli reizen de Limburgers naar Griekenland om het tegen PAOK op te nemen, met publiek. Drie dagen later, op 13 juli, speelt Genk achter gesloten deuren tegen Feyenoord in De Kuip.

Op 17/7 wordt er tegen GO Ahead Eaglese gespeeld, in Genk zonder publiek. De 'season kick-off' volgt op zaterdag 20 juli. Dan speelt de club thuis tegen LOSC Lille.

🔵 𝐏𝐑𝐄 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 ⚪

Time to prepare for the season ahead 💪#mijnploeg #riseabove pic.twitter.com/VtCppYTozf