'Sterkhouder van Union SG kan op heel wat interesse rekenen: club plakt er stevig prijskaartje op'

Union SG greep dit seizoen weer net naast de titel. Toch maakten er verschillende spelers heel wat indruk, dat ook in het buitenland is opgevallen.

Union SG stond dit seizoen erg lang op kop van het klassement, maar liet het in de play-offs liggen. Dat neemt niet weg dat er heel wat spelers flink wat indruk maakten.

Een daarvan is ongetwijfeld Cameron Puertas. In 40 competitiewedstrijden was de Spanjaard goed voor 11 doelpunten en 19 assists. Indrukwekkende cijfers voor de middenvelder.

Zijn prestaties zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbijgegaan. Transferexpert Sacha Tavolieri weet dat verschillende Duitse clubs hun oog hebben laten vallen op hem.

Tavolieri noemt Stuttgart met naam, maar over de andere clubs is niets geweten. Zelf zou Puertas graag hebben dat een deal voor half juli rond is.

Union wil op zijn beurt zeker 18 miljoen euro vangen voor hun sterkhouder. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zo'n 15 miljoen euro.