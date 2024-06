Hein Vanhaezebrouck stipt aan wie de aanvallende joker van de Rode Duivels is

De Rode Duivels zijn gearriveerd in Duitsland. Maandag beginnen ze aan de groepsfase van het EK.

De Rode Duivels zijn naar het EK in Duitsland vertrokken, maar een grote favoriet voor de Europese titel zijn ze zeker niet. Al ligt die rol van underdog de troepen van bondscoach Domenico Tedesco misschien wel veel beter, dan dat de verwachtingen bijzonder groot zouden zijn.

Toch zijn er ook de nodige vraagtekens bij de Rode Duivels. Zo wordt er al sinds jaar en dag over de defensie gesproken, maar ook aanvallend is het soms moeilijk om een doelpuntenmaker te vinden naast Romelu Lukaku.

“Het is een constante in de analyse, maar we missen soms toch wat scorend vermogen en infiltraties in onze ploeg. Alleen met Lukaku als afmaker in het centrum is toch wat krap”, zegt Hein Vanhaezebrouck erover bij Sporza.

Hij hoopt dan ook dat er een aanvallende joker zal opstaan op het EK en de ex-trainer van KAA Gent heeft dan alvast één naam voor die rol in gedachten.

“Wanneer je met rasechte wingers als Doku, Bakayoko of Lukebakio op de flanken speelt, staat Lukaku toch wat op een eiland”, legt Vanhaezebrouck uit. “Dan zie ik De Ketelaere als optie. Hij heeft goede cijfers, présence in de box en kan wél in de pocket spelen. Hij kan onze joker zijn.”