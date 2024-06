Patrick Goots heeft meteen grote waarschuwing klaar voor KV Mechelen

KV Mechelen opent het seizoen opnieuw tegen Club Brugge. Vorig jaar pakten de Kakkers toen uit met een gelijkspel.

KV Mechelen opende het seizoen 2023-2024 vorig jaar met een gelijkspel op het veld van Club Brugge en ook dit jaar staat die match op speeldag één op het programma.

“Mechelen is daar toen een puntje gaan pakken ( 1-1, red. ), maar zo'n stunt mag je niet ieder jaar verwachten”, zegt analist Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

Zeker niet nu Club Brugge de landstitel pakte en er een totaal nieuw elan door de club lijkt te waaien sinds de komt van Nicky Hayen als hoofdtrainer.

“Jan Breydel is een oninneembaar bastion, waar veel ploegen in het zand bijten. Het wordt zaak voor KV Mechelen om daar een goede organisatie neer te zetten. In die zin is het niet verkeerd dat de club - door Besnik Hasi aan boord te houden - kan voortborduren op de principes van de voorbije maanden.”

Maar de wedstrijden die volgen zijn minstens even moeilijk, maar tegelijkertijd ook belangrijk voor KV Mechelen. Een goede start van de competitie is belangrijk, dus moeten er punten gepakt worden.

“Ook het vervolg - met de altijd spectaculaire streekderby tegen Westerlo en een bezoek aan Standard, waar tegen dan misschien een nieuwe wind waait - is niet van de poes. Om effectief een gooi te doen naar de top zes, moet Mechelen ervoor zorgen dat het niet zoals vorig seizoen tot diep in het najaar achter de feiten aanholt.”