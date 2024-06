Patrick Goots heeft bijzondere verwachtingen over de zomermercato in de JPL

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Pro League maakte de kalender van de eerste speeldagen bekend. Veel woorden wil Patrick Goots er op dit moment nog niet aan vuil maken.

De Pro League heeft een eerste deeltje van de kalender van de Jupiler Pro League gelost. De affiches moeten voorlopig beoordeeld worden op de naam en faam van de ploegen, want er staat voor veel teams nog heel wat te gebeuren.

Over krachtsverhoudingen voor volgend seizoen valt er volgens Patrick Goots op dit moment maar bitter weinig te zeggen en te schrijven, zo geeft hij mee in een interview met Gazet van Antwerpen naar aanleiding van de bekendmaking van de kalender.

“Bij veel clubs moeten tijdens de voorbereiding nog heel wat vraagtekens worden weggewerkt, én dan nog”, laat Goots meteen weten over het wel en wee bij de Belgische clubs.

Er staat nog heel veel te gebeuren voor de competitiestart, maar ook daarna verwacht de analist nog heel veel veranderingen. “Ook tussen de start van de competitie in het laatste weekend van juli en het einde van de zomermercato begin september zal nog véél veranderen.”

De transferperiode in het algemeen in de Jupiler Pro League zal wellicht heel intens zijn, tot het bittere einde. “Ik verwacht een transferperiode zoals in het D'Onofrio-tijdperk, met veel lastminutedeals. Vraag mij dus niet meteen naar mijn seizoensprognose.”