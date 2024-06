Mourinho weigerde Saoedische aanbiedingen, maar zal géén honger lijden: Fenerbahçe bevestigt het loon van Portugese coach

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

José Mourinho is de nieuwe coach van Fenerbahçe SK. De Portugees verkoos de Turkse topclub boven een verhuis naar Saoedi-Arabië. Al zal hij in Istanboel geen honger moeten lijden.

José Mourinho tekende een contract voor de komende twee seizoenen bij Fenerbahçe SK. The Special One moet de Turkse topclub opnieuw aan prijzen helpen. "Ik heb alvast heel veel zin om aan deze uitdaging te beginnen", liet hij bij zijn aankomst in Istanboel weten.

De Portugese coach zat thuis op de bank sinds zijn ontslag bij AS Roma. Al waren er kansen genoeg om opnieuw aan de slag te gaan. Vooral de Saoedische club hadden zakken vol geld klaarliggen om hem te overtuigen. Zonder succes.

Al zal Mourinho ook in Turkije zijn boterham meer dan verdienen. De Portugees gaat er twee miljoen euro per seizoen verdienen. Dat bedrag kan overigens nog gespekt worden door premies en bonussen. Voor de duidelijkheid: de cijfertjes werden al bevestigd door Fenerbahçe.

Welke spelers gaat José Mourinho naar Fenerbahçe SK halen?

Bij zijn voorstelling aan pers en publiek werd uiteraard naar de transferplannen van de Portugees gevraagd. Zo draaien Romelu Lukaku en Paulo Dybala rondjes op de Turkse geruchtenmolen. "Maar ik wil eerst de tijd krijgen om te bekijken welke spelers hier al zijn", aldus Mourinho.