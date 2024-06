🎥 Kasper Schmeichel is op dreef: Anderlecht-doelman in topvorm tijdens een heel 'Belgisch' Denemarken-Noorwegen

Kasper Schmeichel was mede naar Anderlecht gekomen om zichzelf in de kijker te spelen voor het EK, en hij heeft niet gefaald. De Deen zal onder de lat staan voor zijn nationale ploeg, en ziet er in topvorm uit.

Kasper Schmeichel kon bij Anderlecht snel overtuigen. Na de concurrentiestrijd van Maxime Dupé gewonnen te hebben, vond hij zijn vorm terug en heeft hij zich gevestigd als een van de betere keepers in de Jupiler Pro League.

Het is dan ook niet verrassend dat Schmeichel van de partij is bij Denemarken op EURO 2024, samen met drie van zijn ploeggenoten in het paars: Anders Dreyer, Kasper Dolberg en Thomas Delaney. Op dinsdag stond Denemarken tegenover Noorwegen in een Scandinavische derby met een erg Belgisch tintje.

Andreas Skov Olsen (Club Brugge) stond in de basis bij Denemarken, terwijl Dolberg en Delaney invielen. Ook Joakim Maehle (ex-Genk) kwam het veld op. Aan de Noorse zijde stonden Antonio Nusa (Club Brugge) en ex-Genkie Sander Berge in de basis. Voormalig Standard-speler Aron Donnum, Hugo Vetlesen van Club Brugge en ex-Gent-speler Andreas Hanche-Olsen vielen ook in voor Noorwegen.

Maar het was Kasper Schmeichel die opviel te midden van al deze bekende namen. Terwijl de stand 2-0 was, verrichtte de Anderlecht-doelman een verbluffende redding.

Denemarken zit in groep C en begint zijn EK aanstaande zondag tegen Slovenië. De ploeg van Kasper Hjulmand zal vervolgens Engeland en Servië treffen.