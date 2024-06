📷 OFFICIEEL Zoon van Marc Wilmots gebruikt opstapclausule om naar andere club te trekken

Reno Wilmots, de zoon van ex-bondscoach Marc Wilmots, heeft een nieuwe club. Dat laat zijn ex-club RFC Luik weten.

Reno Wilmots, zoon van Marc Wilmots, zal volgend seizoen niet langer voor RFC Luik spelen. Hij ruilt de club in voor Patro Eisden. Daarvoor maakt Wilmots gebruik van de opstapclausule die in zijn overeenkomst opgenomen was.

Het was opvallend genoeg Luik dat de nieuwe club van Wilmots meteen ook vermeldde. “De club werd vrijdag op de hoogte gebracht van het besluit van Reno en ontving dinsdag een officiële schriftelijke bevestiging dat de speler had besloten de opstapclausule in zijn contract te activeren en zich bij Patro Eisden aan te sluiten”, klinkt het.

Reno Wilmots was vorig seizoen een onbetwiste starter in de ploeg van Gaëtan Englebert. “We kunnen hem alleen maar bedanken voor de kwaliteit van zijn diensten onder onze kleuren. De vertrekclausule was een essentiële opschortende voorwaarde voor zijn contractverlenging in juni 2023 en we kunnen daarom alleen maar kennis nemen van zijn keuze om deze te activeren.”

Al was het vertrek van Wilmots min of meer ook wel een beetje te verwachten en zocht de club zelf al voor een mogelijke vervanger. “De club heeft op dit vertrek geanticipeerd door Théo Pierrot voor de komende twee seizoenen vast te leggen.”