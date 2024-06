Fans van Oranje krijgen op originele manier handtekening op oude en nieuwe voetbalshirts

Voor het bemachtigen van een handtekening hoeven Oranjefans niet meer naar het veld. Bitvavo lanceert tijdens Euro 2024 daarvoor een speciale robotarm.

Met de robotarm kunnen fans hun voetbalshirt laten signeren met handtekeningen van hun favoriete spelers van het Nederlands elftal.

De robot is te vinden in de officiële fanshop van de KNVB op Utrecht Centraal. Tijdens het WK 2022 leidde aanvoerder Virgil van Dijk de ranglijst van meest gevraagde handtekeningen, gevolgd door Frenkie de Jong.

“Bitvavo is partner van de KNVB. Daarom zochten we iets om dat partnerschap zichtbaar te maken”, zegt Marcel Ribbens, Head of Brand and Communication bij Bitvavo. “Ons bedrijf draait om Crypto en nieuwe technologie. Vandaar dat we uitkwamen bij iets innovatiefs als een robotarm die handtekeningen zet.”

“Het is mooi om te zien dat fans in de rij staan om een handtekening te krijgen van hun favoriete speler. Natuurlijk is het de ultieme ervaring om tegenover je Oranjeheld te staan, maar de reacties waren erg positief.”

Op Utrecht Centraal heeft de KNVB voor het eerst ooit een fanstore gevestigd, waar de robotarm een prominente plek heeft. Deze store is dagelijks geopend en voor iedereen gratis toegankelijk. Fans kunnen een handtekening laten zetten op zowel nieuw gekochte shirts als oudere oranje shirts.