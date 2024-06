Bijzonder goed nieuws op eerste training Duivels en ook weer een nieuw zorgenkind

Volg België nu via WhatsApp!

De Rode Duivels hebben een eerste keer getraind op Duitse grond en daarbij waren er 23 spelers aanwezig. De geblesseerde Thomas Meunier was er uiteraard nog niet, maar Jan Vertonghen en Arthur Theate stonden wel op het veld.

Voor Vertonghen was het de eerste keer dat hij kon meetrainen met de groep na zijn liesblessure. De verdediger deed het kalm aan, maar lijkt toch op weg naar een volledig herstel.

Ook Theate stond op het veld en die deed het heel wat minder kalm aan. De verdediger lijkt helemaal hersteld en ging er volle gas in tijdens het kwartier dat we open mochten bekijken.

Daarnaast is er een nieuw zorgenkind opgedoken. Axel Witsel was niet op de training. Hij heeft last aan de kuit en bleef binnen voor individuele training. Normaal moet hij wel snel terug zijn.

De sfeer zat goed en Domenico Tedesco legde er meteen de pees op. Onder een stralende zon was het al gauw zweten geblazen voor de Rode Duivels.

Youri Tielemans heeft trouwens geen enkele last meer, net als Aster Vranckx. Zij zijn zeker inzetbaar voor de eerste wedstrijd van maandag tegen Slovakije.