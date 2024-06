Jesper Fredberg heeft grote plannen met Anderlecht

Anderlecht greep dit seizoen net naast de titel. Jesper Fredberg is duidelijk en wil volgend seizoen weer meedoen voor de prijzen.

Anderlecht beleefde een leuk seizoen, maar gaf het op het einde helemaal uit handen. Door op de voorlaatste speeldag te verliezen van Club Brugge had paars-wit het niet meer in eigen handen. Een week later speelde blauw-zwart kampioen na een gelijkspel tegen Cercle Brugge.

Jesper Fredberg heeft duidelijk veel ambities, dat vertelde hij tijdens de bekendmaking van de nieuwe kalender bij de Pro League. "We willen weer 'aanvallen', ja. Ik heb de jongens na de laatste wedstrijd gezegd dat dit een gevoel is dat ze moeten onthouden, omdat het zo'n rotgevoel is."

"Onze ambitie is nu om dat gevoel nooit meer te hebben. Nu gaan we jagen. We zullen ons best doen om een ploeg samen te stellen die mee kan doen voor de prijzen."

Er zal dus wel wat gebeuren bij Anderlecht, alleen moet de club ook rekening houden met vertrekken. "Het ligt spijtig genoeg niet alleen in mijn handen. Er zullen clubs komen aankloppen voor spelers die we dan moeten laten gaan, ook al willen we dat niet. Ik hoop dat de ploeg waarmee we aan het seizoen beginnen een sterker team is. Zowel individueel als collectief."

"We hadden een goed seizoen als we het evalueren. Maar als je zo dicht bij iets geweldigs bent, dan wil je het ook. We willen nu echt weer mee meedoen voor de prijzen. Of het nu voor de titel of voor de beker is", besluit hij.