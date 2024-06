📷 Dit is het trainingsveld van de Rode Duivels met volledig nieuwe grasmat, gym, groot scherm: "Er is geen geheim hoor"

De Rode Duivels trainen vandaag, woensdag, voor de eerste keer op Duitse grond. Die grond werd klaargemaakt door Wim Fluyt. De Leuvense grasspecialist werd door de KBVB ingehuurd om hun kamp van een veld op Champions League-niveau te voorzien.

We hadden afspraak met Fluyt in het basiskamp van de Rode Duivels. We mochten binnen de poorten nog voor de Rode Duivels arriveerden. En meteen werd de jaloezie opgewekt. Want als we het gras in onze tuin zo mooi groen en zonder onkruid kregen, zouden we geslaagd zijn in het leven.

Elke dag uw gras maaien is het geheim

"Er zijn geen geheimen hoor. Als je uw gras ook elke dag maait, krijg je hetzelfde effect", begroet Fluyt ons lachend. "Dit gras wordt straks twee keer per dag gemaaid. Eén keer voor de training en één keer erna, om de losgekomen graszoden op te rapen."

Dat het veld er zo goed bij ligt, mag trouwens een mirakel genoemd worden. Enkele ploegen zoals Oostenrijk moesten van trainingsveld wisselen omdat ze door de vele regen overstroomd waren. Dat van de Belgen werd gespaard, maar werd wel helemaal afgegraven en opnieuw ingezaaid.

"We hebben Engels raaigras gezaaid, topzaad!", aldus Fluyt. "Daarnaast hebben we 90 ton Lommels zand ingevoerd. Dat is het zand waarmee ik gewend ben te werken en ik had geen tijd om er naar te zoeken bij de plaatselijke leveranciers."

Open training met honderden lokale kinderen

Het is niet het enige wat opvalt aan het oefencomplex. Er is een grote tent met gym geïnstalleerd omdat de fitnessruimte in het hotel niet groot genoeg is. En langs de rand van het grote oefenveld staat een groot scherm opgesteld waarop Domenico Tedesco tactische uitleg kan geven en beelden kan laten zien.

Morgen is er trouwens een open training, waar heel wat lokale sportclubs en scholen op zijn uitgenodigd. De plaatselijke jeugd is trouwens bijzonder enthousiast om de Rode Duivels aan het werk te zien.

Die zullen er onder optimale omstandigheden kunnen trainen. Ook voor de omkadering is alles in orde gebracht. Er is een hoogtewerker aanwezig om vanop hoogte te kunnen filmen, alle boarding is afgeplakt naar de wens van de UEFA en er zijn voorzieningen voor de staf.

Aan het oefenveld zal het dus alvast niet liggen...

