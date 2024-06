Voetbalanaliste weet nu al wat er zal gebeuren op EK: "Duivels zullen van hen verliezen"

De EK-koorts begint beetje bij beetje te stijgen. Ook bij de VRT brengen ze alles in gereedheid voor de live-uitzendingen.

Het EK staat voor de deur. Vrijdag opent Duitsland als gastland Euro 2024. Alle wedstrijden zijn live op de openbare omroep te volgen. Imke Courtois is de gastvrouw voor matchen om 15 uur. Die van 18 uur neemt Tess Elst voor haar rekening en voor de avondmatchen om 21 uur is het de beurt aan Karl Vannieuwkerke.

Al blijft hij maar tot de kwartfinales het voetbal volgen, want daarna kiest hij resoluut voor de Ronde van Frankrijk. Tess Elst zal hem dan vervangen. Al moet ze de eerste match van de Rode Duivels wel al laten aan Vannieuwkerke, hij neemt over tegen Slovakije.

“Goh, ik voel me niet gauw op de tenen getrapt. Het is mijn eerste grote toernooi: dan lijkt het me niet onlogisch dat je terugvalt op het metier van Karl voor een match waarop hopelijk anderhalf miljoen kijkers zullen afstemmen”, klinkt het.

Al zal ze Vannieuwkerke vervangen in het slot van het toernooi. “Voor de halve finales en de finale neem ik het van hem over. Mochten de Rode Duivels zover komen, dan is het dus aan mij”, lacht ze.

Toch verwacht Elst niet dat ze dan over de Rode Duivels zal moeten spreken. “Ze mogen altijd het tegendeel bewijzen. Heel graag, zelfs. Tot de kwartfinale zal het wel lukken - maar dachten we dat ook niet in Qatar? Daarna wordt het moeilijk. Ik denk dat we zullen verliezen van de uiteindelijke Europese kampioen: Frankrijk dus.”