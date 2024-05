OFFICIEEL: KV Oostende komt met verschrikkelijk nieuws en gaat faillissement binnenkort aanvragen

Waar al even voor gevreesd werd, zal nu ook werkelijkheid worden. KV Oostende gaat op 3 juni het faillissement aanvragen.

KV Oostende kwam eerder deze week met het slechte nieuws dat een overname er waarschijnlijk niet meer van zou komen, behoudens een mirakel. Op donderdag deelt de club het nieuws mee dat de vrees werkelijkheid is geworden.

'Na de berichtgeving van gisteren moeten we spijtig genoeg bevestigen dat er geen mirakeloplossing meer uit de bus is gekomen om een overname te verwezenlijken. Dit betekent dat KVO morgen geen volwaardig licentiedossier kan indienen bij het C-Sar', stelt KV Oostende op zijn clubwebsite.

Tijdelijk bewindvoerder Werner Van Oosterwyck, die serieus zijn best gedaan heeft, reageerde al even via de club. "Zonder licentie zakken we naar de tweede Amateurklasse maar daar kunnen wij de grote schuldenlast niet aflossen. In mijn hoedanigheid als tijdelijk bewindvoerder zal ik dus niet anders kunnen dan op 3 juni het faillissement van KV Oostende aanvragen."

"Ik besef dat dit een zware klap is voor een hele community: fans, (jeugd-)spelers, trainers, sponsors, medewerkers, vrijwilligers, … Ik denk zeker ook aan het fantastische team werknemers dat het afgelopen seizoen in moeilijke omstandigheden de club heeft draaiende gehouden en nu hun werk kwijtspeelt."

"Dit is een zwarte dag in mijn carrière als bewindvoerder. Ik hoop op zijn minst dat KVO op één of andere manier een doorstart kan nemen. Een stad als Oostende kan toch niet zonder voetbalclub op niveau vallen", besluit Van Oosterwyck.