Exclusief: 30.000 man in het stadion - Bertrand Crasson vertelt over een hele mooie ervaring

Bertrand Crasson is vorig jaar een nieuw avontuur aangegaan door zich aan te sluiten bij PSS Sleman in Indonesië. Na het coachen van het A-team en er succes te behalen met de jeugd van de club, is hij nu terug in België tijdens het tussenseizoen. Tijd voor een gesprek.

In april 2023 nam Bertrand Crasson (52 jaar) een nieuwe uitdaging aan in Azië, vijf jaar nadat hij terugkeerde uit Thailand. Deze keer ging hij naar Indonesië en naar PSS Sleman, waar hij eerst assistent-coach werd. "Het was een mooie uitdaging en een geweldige ervaring, in een echt voetballand. Indonesië. Het heeft 270 miljoen inwoners en ze zijn er dol op voetbal," vertelt Crasson ons.

Het Indonesische voetbal maakt inderdaad vooruitgang. Momenteel staan ze 134e op de wereldranglijst, maar het Indonesische nationale team bereikte vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis de achtste finales van de Azië Cup. Voor Crasson, die zes jaar in Thailand heeft doorgebracht, is het niveau nog niet te vergelijken, maar: "Thaise clubs beginnen wedstrijden te winnen in de Aziatische Champions League; op de lange termijn is dat wat het Indonesische voetbal kan nastreven."

© photonews

"Bij sommige grote thuiswedstrijden waren er 30.000 mensen in het stadion. Dat is niet zoals bij Molenbeek. Maar de passie werkt ook de andere kant op. Als de resultaten niet goed zijn, heb je soms 1000 ontevreden supporters op de training. Dat is erger dan bij Standard onlangs," kon er een lachje af bij Crasson. "Deze passie bewijst dat Azië niet de voetbalwoestijn is die sommigen zich voorstellen wanneer je daar tekent."

Een titel met de U18 van PSS voor Crasson

Tijdens zijn korte periode als coach van PSS Sleman als interim-coach had Bertrand Crasson te maken met enkele internationals. "Verschillende Indonesische internationals, natuurlijk, maar ook een Libanese international, een Burundese international. De beste speler van het team was een Argentijn. Er was een goed niveau," aldus Crasson.

Echter behaalde Crasson zijn beste resultaten vooral met de jeugd van PSS. "Ik was verantwoordelijk voor de jeugdopleiding en we hebben de titel gewonnen met het U18-team. Het was een primeur voor de club," legt hij trots uit. "We versloegen Bali in de finale."

En wat met de toekomst? "Het is mogelijk dat ik bij PSS blijf, waar ik een goede relatie heb met de eigenaar. Het leven daar is aangenaam, het is een prachtig land. Ik heb zelfs enkele woorden Indonesisch geleerd," verzekert hij. "Ik ben goed met talen en er zijn veel woorden geleend uit het Nederlands, dus voor een Aziatische taal is het vrij toegankelijk."

Maar zonder twijfel zou Crasson, als hij kan, liever... gewoon Nederlands spreken en eindelijk die kans krijgen waar hij in België op wacht. "Ik heb gesprekken gevoerd met clubs, jeugdteams of teams in de Challenger Pro League bijvoorbeeld. Ook hebben enkele interessante, maar minder bekende Europese clubs contact opgenomen. Ik neem de tijd om mijn opties te overwegen," besluit de voormalige Rode Duivel.