Blessin gaat ver om spelers nog te triggeren: "Hebben we in de eetzaal gedaan"

Union SG heeft op twee speeldagen van het einde het lot niet meer in eigen handen. Voor trainer Alexander Blessin zit het seizoen er nog helemaal niet op.

Met nog twee speeldagen te gaan heeft Union SG drie punten achterstand op Anderlecht en Club Brugge. Bij Union SG willen ze zelf zes op zes pakken en hopen ze dat zowel Anderlecht als Club Brugge nog drie punten verliezen.

In dat geval is Union SG de nieuwe landskampioen. Geen gemakkelijk scenario voor de Brusselaars, maar zolang het in theorie mogelijk is moet je in je dromen geloven. En als dat niet lukt, dan hoopt trainer Alexander Blessin nog de tweede plaats te pakken.

Dat levert een ticket op voor de derde voorronde van de Champions League. Blessin wil met zijn spelersgroep heel graag naar het kampioenenbal, desnoods via de tweede plek en de voorronde die daaraan verbonden is.

Trigger

De Duitser gaat ver om zijn spelers te triggeren. “We hebben deze week de hymne van de Champions League gedraaid in de eetzaal om iedereen eraan te herinneren dat we nog steeds een heel belangrijk doel hebben”, klinkt het bij La Dernière Heure.

Begin deze week waren de spelers van Union SG nog ontgoocheld na het duel tegen Club Brugge, maar dinsdag kreeg Blessin wel het gevoel dat iedereen heel goed beseft dat er wel degelijk nog iets is om voor te spelen.

Eerst winnen van Cercle Brugge en dan kijken welk resultaat de topper tussen Anderlecht en Club Brugge oplevert.