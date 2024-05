Het gaat hard bij KV Mechelen: twee contracten getekend op twee dagen van spelers met verleden bij Genk

KV Mechelen gelooft volop in de jeugd en daarbij gaan ze dezer weken hard. De Kakkers hebben eerder deze week Lukas Baert al een eerste profcontract gegeven. Nu hebben ze alweer een nieuwe speler een contract aangeboden.

Een dag na het eerste profcontract voor de 19-jarige Lukas Baert - neefje van podcaster en KV-Mechelensupporter Evert Winkelmans - is er alweer een nieuwe youngster die een profcontract mag vieren bij Mechelen.

Donderdag werd de handtekening van Elton Yeboah gevierd bij Malinwa. Net als Baert heeft die een verleden in de jeugd van KRC Genk. Baert kwam in 2021 over naar Mechelen, Yeboah een jaartje vroeger zelfs.

De 19-jarige middenvelder is een belangrijke figuur bij de beloftenploeg van KV Mechelen. De speler zelf droomt van een doorbraak in de A-kern van KV Mechelen. Met zijn eerste profcontract doet hij alvast een stap in de goede richting.

Mukau als voorbeeld

“Mijn voorbeeld is Ngal’ayel Mukau. Die was aan de start van het seizoen nog mijn teamgenoot bij de jongkies, maar is nu een basisspeler in de A-kern", aldus Yeboah op de webstek van KV Mechelen bij de ondertekening van zijn contract.

"KV Mechelen wil haar eigen jeugd kansen blijven geven en hen op die manier motiveren om te dromen en hard te blijven werken. Zowel nu als in de toekomst komt eigen jeugd altijd eerst", zijn ze trots bij de Kakkers. Veel succes, Elton!