KRC Genk moet oppassen: naast Anderlecht nog concurrentie voor STVV-goudhaantje Matte Smets

KRC Genk is op zoek naar versterking voor verschillende plaatsen op het veld. Het is geen geheim dat Matte Smets een transfertarget is voor de Limburgers.

KRC Genk moest na het vertrek van Wouter Vrancken op zoek naar een nieuwe coach. Die vonden ze bij de rivaal. Thorsten Fink werd bij STVV weggeplukt. Lang duurde het niet voor een speler van Sint-Truiden zijn coach volgde. Jarne Steuckers tekende een contract bij KRC Genk nadat hij doorbrak bij STVV. Het is geen geheim dat de Limburgers ook graag Matte Smets zien komen. Makkelijk zal het niet worden, de Limburgers krijgen heel wat concurrentie. Smets kan voor 2,25 miljoen euro worden opgepikt bij STVV en daar wil Genk van profiteren. In België kan hij ook nog op interesse van Anderlecht rekenen, maar daar blijft het niet bij. Volgens Het Belang van Limburg zijn ook Watford uit de Engelse tweede klasse en Stade Reims uit de Ligue 1 geïnteresseerd in de Kanarie.