Plots gaat het een stapje sneller: 'Genk brengt eerste bod uit op nieuwe spits'

KRC Genk zal deze zomer druk bezig zijn op de transfermarkt. Na de komst van Jarne Steuckers moet er nu al snel een nieuwe transfer volgen.

KRC Genk zag afgelopen seizoen heel wat mislopen. Spitsen Tolu en Zeqiri kwamen vaak nog te kort en dus zijn de Limburgers op zoek naar een nieuwe spits.

Zoals we al meldden is Genk daarvoor uitgekomen bij Hyeon-gyu Oh, een Zuid-Koreaanse spits die op dit moment actief is bij Celtic in Schotland.

Bij Celtic kende hij niet zijn leukste seizoen en belandde hij op een zijspoor. Er waren al gesprekken opgestart, maar volgens Het Belang van Limburg gaat het plots snel.

Racing Genk zou zelfs al een eerste bod hebben uitgebracht op de spits. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde zo'n 1,8 miljoen euro.

Hyeon-gyu Oh zou zelf ook graag naar België komen om zijn carrière weer op gang te krijgen. Hij is samen met Matte Smets prioriteit voor KRC Genk op dit moment.