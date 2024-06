🎥 Van een waarschuwing gesproken: Cristiano Ronaldo doet monden openvallen en pakt uit met twee geweldige doelpunten

Het EK zal vrijdag op gang worden getrapt. De deelnemende landen werkten ondertussen ook hun laatste oefenduels af.

De Rode Duivels vertrekken woensdagochtend naar Duitsland voor het EK. Vrijdag trapt het gastland het tornooi op gang tegen Schotland. Voor België begint het echte werk pas op 17 juni. Dan volgt de eerste groepswedstrijd tegen Slowakije.

Portugal werkte haar laatste oefenduel af tegen Ierland op dinsdagavond. De grote ster van de avond was Cristiano Ronaldo. Hij was goed voor twee doelpunten.

Portugal begon meteen goed aan de wedstrijd, al was het spel af en toe iets te nonchalant. Na 19 minuten spelen was het Joao Felix die de score opende.

Na de rust was het de beurt aan Cristiano Ronaldo. De Portugese ster pakte uit met een mooie actie en trapte het leer op heerlijke wijze in de bovenhoek.

Niet veel later kon hij op aangeven van Diogo Jota in één tijd de 3-0 op het scorebord zetten. Ronaldo scoorde op die manier zijn 129e en 130e doelpunt voor Portugal. En of hij zin heeft in het EK.