🎥 Cristiano Ronaldo maakt opnieuw indruk met heerlijk doelpunt ... en staat voor absolute shocktransfer

Hij is ondertussen 40 jaar en nog steeds net zo beslissend voor Al-Nassr. Cristiano Ronaldo scoorde een prachtig doelpunt voor de ogen van de Belgische scheidsrechters van de wedstrijd Erik Lambrechts en Bram Van Driessche. En wat met zijn toekomst?

Al-Nassr heeft een achterstand van één doelpunt weten om te buigen tot een 2-1 overwinning tegen Al-Riyadh in de derby van Riyad op zaterdagavond. Cristiano Ronaldo maakte met twee doelpunten opnieuw het verschil.

Een van zijn doelpunten was bovendien ook opnieuw van heerlijke makelij. De Portugese aanvaller pakte uit met een prachtige volley vanaf 20 meter, recht in de kruising.

De wedstrijd stond onder leiding van een Belgisch arbitraal duo: Erik Lambrechts als scheidsrechter en Bram Van Driessche als VAR. Zij zagen CR7 dus opnieuw schitteren.

Verrassende transfer op komst?

Dankzij deze overwinning blijft Al-Nassr in de race voor de titel in de Saudi Pro League. En dan rest de vraag: wat met de toekomst? Het contract van Cristiano Ronaldo bij Al-Nassr loopt tot juni en er is nog geen verlenging getekend.

The Sun heeft ondertussen aangegeven dat er wel eens een zeer verrassende transfer zou kunnen aankomen. Zo wordt Ronaldo ondertussen gelinkt aan ... Manchester City. Dat zou gezien zijn verleden bij Manchester United bijzonder zijn.