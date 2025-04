"Weinig woorden voor": Essevee in zak en as na gemiste promotie - wat met allesbeslissend duel?

Zulte Waregem heeft zijn lot nog steeds in eigen handen, maar het heeft de promotie wel nog niet kunnen grijpen. Op bezoek bij Lokeren-Temse werd met 2-0 verloren. Ook coach Sven Vandenbroeck was niet tevreden.

"Het gevoel is een heel zwaar gevoel. Ik heb er eigenlijk weinig woorden voor op dit moment", aldus coach Sven Vandenbroeck na de 2-0 nederlaag op bezoek bij Lokeren-Temse.

"Dit zal veel oplapwerk nodig hebben gedurende de week. Misschien dat het thuis volgende week makkelijker gaat dan in een uitwedstrijd."

Twaalfde man uitspelen

Essevee scoorde dit seizoen al 53 doelpunten en is daarmee de best scorende ploeg van het seizoen in de Challenger Pro League. De voorbije weken lukte het echter twee keer niet.

"De bal moet er een keertje in om wedstrijden te winnen. De spelers zijn wel blijven reageren, ook na de 2-0 achterstand", aldus nog de coach tegen de kanalen van Zulte Waregem.

"Het werk is heel zwaar, daar gaan we niet omheen draaien. Zowel fysiek als mentaal zal het heel wat werk opleveren. Het is een korte week richting vrijdag. Alles richting Molenbeek draaien nu. De opdracht is duidelijk al van voor Seraing dat we 4 op 9 moesten halen. De twaalfde man kan een heel belangrijke rol spelen."