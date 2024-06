OFFICIEEL: Zeno Debast kondigt afscheid aan bij Anderlecht, "Ik speel volgend seizoen bij deze club"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

We meldden net dat de transfer van Zeno Debast bijna rond zou zijn, maar nu heeft de verdediger ook zelf bekendgemaakt dat de deal compleet is. Debast speelt volgend seizoen bij Sporting CP.

Het was geen geheim meer dat Zeno Debast interesse genoot van Sporting CP. Zijn entourage reisde meer dan een maand geleden al naar Lissabon om te onderhandelen, hijzelf na de wedstrijd tegen Antwerp.

Debast vertelde dinsdagnamiddag bij Het Laatste Nieuws dat hij volgend jaar voor de Portugese landskampioen uitkomt. "Ik heb beslist om volgend seizoen voor Sporting Club De Portugal uit te komen."

Hijzelf en de Portugese club waren er dus snel uit, maar dan moet Anderlecht nog een overeenkomst vinden met Sporting CP. Die overeenkomst is er nog niet, maar daar maakt Debast zich geen zorgen over.

"Beide clubs moeten nog tot een akkoord komen, maar daar heb ik alle vertrouwen in aangezien er een positieve dialoog is en alle partijen constructief werken om een overeenkomst te bereiken. In ieder geval staat mijn besluit vast: ik speel volgend seizoen voor Sporting Lissabon."

Volgens HLN is er met de transfer een bedrag van 16 miljoen euro gemoeid dat door bonussen tot 20 miljoen euro kan oplopen. Hij speelde 96 wedstrijden voor Anderlecht.