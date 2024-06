Hein Vanhaezebrouck ziet opvallende kanshebber voor het EK

Het EK gaat bijna van start. De Rode Duivels reizen woensdag naar Duitsland om zich verder voor te bereiden. Hein Vanhaezebrouck weet dat er niet naar België wordt gekeken als favoriet.

De Rode Duivels beginnen maandag aan hun tornooi. Dan spelen ze hun eerste groepswedstrijd tegen Slowakije. De groepsfase zou voor weinig problemen moeten zorgen, maar Hein Vanhaezebrouck weet toch dat er niet naar België wordt gekeken als favoriet.

"Volgens mij zal er in het buitenland niemand de Rode Duivels als topfavoriet zien", begint hij bij Sporza. "Laat mij dan maar België nemen als schaduwfavoriet. Op een EK kan alles, hé. Het zijn meestal defensief ingestelde ploegen die verrassen, maar laat ons ook maar eens iets uitzonderlijks doen."

Vanhaezebrouck ziet wel dat er nog een schaduwfavoriet is. "E2. Ik denk dat dat een heel goede positie is om te kunnen verrassen." Dan heeft hij het dus over de ploeg die tweede eindigt in de groep van de Rode Duivels.

"Wij hopen natuurlijk België op E1 te zien, dus E2 zal eerder voor een ploeg als Oekraïne zijn. Zij komen in de achtste finales tegen de nummer 2 van groep D uit - mogelijk dus Nederland of Oostenrijk. Maar dan vermijd je wel Frankrijk in een kwartfinale. In plaats daarvan kan je Portugal treffen."

Zo ziet de ex-coach van KAA Gent Oekraïne dus als opvallende kanshebber. "Niet zozeer door de kwaliteit, maar wel door de omstandigheden. Dat mogen we echt niet onderschatten. Het is een land in oorlog dat zich zoveel mogelijk wil profileren - sport is daar een perfect onderdeel voor."