Patrick Goots vertelt wat Antwerp absoluut moet doen: "Een must om niet van in het begin achterop te hinken"

De kalender voor het nieuwe seizoen werd dinsdagavond bekendgemaakt. Patrick Goots overliep die van Antwerp al even.

Het seizoen 2023/24 zit er nog maar net op, of de kalender voor het nieuwe seizoen is al bekendgemaakt. Voor sommige clubs ziet die er al wat pittiger uit dan voor andere...

Antwerp zal het met nieuwe coach Jonas De Roeck in ieder geval niet makkelijk hebben in het begin. Op de eerste speeldag reist Antwerp naar Charleroi, waar het sinds hun promotie zeven jaar geleden nog maar één keer kon winnen.

"Sommige tegenstanders liggen je nu eenmaal niet. In het geval van Antwerp is dat Charleroi. Ook in de goeie periodes sprokkelde Antwerp er weinig tot geen punten. Daar openen is echt geen cadeau", begon Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen.

Nadien volgen wedstrijden tegen Anderlecht, Sint-Truiden, Club Brugge, KV Mechelen, KAA Gent en Union SG. Daar zijn, op Cercle Brugge na, ook alle ploegen bij die Europees spelen.

"Je kunt natuurlijk nu niet voorspellen hoe sterk de ploegen vroeg in het seizoen voor de dag zullen komen, maar je moet een kat een kat noemen. Met vier topaffiches in de eerste zeven speeldagen – ik reken er Union (thuis) na de interlandbreak ook bij – staat Antwerp voor een loodzware start", gaat Goots verder.

"Het kijkt nog voor het einde van de zomer de top drie van het voorbije seizoen in de ogen. Ik denk dat Jonas De Roeck weer enkele haren is kwijtgespeeld toen hij kalender voorgeschoteld kreeg."

"De thuisreputatie opkrikken – een werkpunt na afgelopen seizoen – wordt van in het begin belangrijk. Een 10 op 12 op de Bosuil is een must om niet van in het begin achterop te hinken", besluit hij.