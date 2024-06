'Manchester United heeft beslissing genomen over coach Erik ten Hag'

Manchester United zou een beslissing hebben genomen over de toekomst van coach Erik ten Hag. De Nederlander mag blijven.

Manchester Unitede beleefde echt geen goed seizoen. De club eindigde pas achtste in de Premier League en werd al snel Europees uitgeschakeld.

Uiteindelijk won United wel de FA Cup na een leuke finale tegen Manchester City. Zo werd het seizoen van de club toch een beetje gered. Maar ook coach Erik ten Hag mag blij zijn dat hij die prijs pakte.

'Ten Hag overleeft bij Manchester United', klinkt het bij The Daily Mail. 'De Premier League-gigant staat helemaal achter de Nederlander en is zelfs in gesprek over een nieuw contract, ondanks het feit dat ze bij enkele potentiële kandidaten hebben gepolst na een teleurstellend seizoen op Old Trafford waarin zijn ploeg als achtste eindigde.'

Sinds juli 2022 is ten Hag al coach bij United. Hij staat er al 114 wedstrijden lang aan het roer en daar zal dus nog wat bijkomen. Zo komt er een einde aan alle onzekerheid rond zijn positie.