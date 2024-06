'KRC Genk heeft nieuwe spits op het oog'

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

Verwacht wordt dat er deze zomer heel wat spelers vertrekken bij KRC Genk. Natuurlijk zal de club dan ook heel wat nieuwe gezichten moeten aantrekken om de ploeg te versterken. De Limburgers zouden die versterking in Schotland willen gaan halen.

Bij KRC Genk verliep het dit seizoen echt niet zoals verwacht. De Champions Play-offs werden maar net gehaald en de Limburgers haalden uiteindelijk zelfs geen Europees ticket voor volgend seizoen.

Een terugkomend probleem was het grote gebrek aan efficiëntie. Spitsen Tolu en Zeqiri konden niet altijd overtuigen en het lijkt erop dat er vers bloed onderweg is.

Volgens Daily Record zou Genk haar oog hebben laten vallen op Hyeon-gyu Oh. De Zuid-Koreaan speelt momenteel bij Celtic waar hij op een zijspoor is beland.

Aan het begin van het seizoen mocht de spits nog geregeld invallen, maar tegen het einde aan viel hij vaak zelfs uit de selectie. Er zouden al gesprekken zijn opgestart.

In 47 wedstrijden voor Celtic kon hij 12 doelpunten maken. De Schotse club betaalde in 2023 nog 2,8 miljoen euro voor Hyeon-gyu Oh. Transfermarkt schat zijn marktwaarde nu op 1,8 miljoen euro.