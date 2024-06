Na zijn glansprestatie: Cristiano Ronaldo spreekt grote ambities van Portugal voor het EK uit

Cristiano Ronaldo is duidelijk klaar voor het EK. De Portugees pakte dinsdag uit met twee heerlijke doelpunten in de 3-0 overwinning tegen Ierland.

Portugal trekt met een goed gevoel naar het EK. Het land waar Roberto Martinez hoofdcoach is tankte veel vertrouwen in de 3-0 overwinning tegen Ierland.

Een mooie collectieve prestatie was het, al werd Cristiano wel de ster van de avond. Hij scoorde twee fraaie doelpunten en liet zien dat hij op zijn 39e nog steeds van goudwaarde kan zijn.

In een interview met UEFA sprak Ronaldo over de ambities van Portugal op het tornooi, al had hij het ook over zichzelf. De aanvaller is de eerste speler ooit die aan zes EK's deelgenomen zal hebben.

"Ik ben er trots op dat ik de eerste speler ben die in zes EK's heeft gespeeld. Ik ben er erg blij mee omdat het de lange levensduur van mijn carrière laat zien", vertelde hij.

"Zoals we allemaal weten, is talent alleen niet genoeg om te winnen. Er komt veel kijken bij het winnen van een groot toernooi als dit. We hebben alle ingrediënten om het te winnen, maar we doen het stap voor stap, wedstrijd voor wedstrijd, terwijl we geloven dat we het kunnen winnen."

Portugal won het EK in 2016. "Wat we in 2016 hebben bereikt was historisch. Nu hebben we onze voeten stevig op de grond, maar houden we onze blik omhoog gericht om te zien dat het mogelijk is om het EK te winnen", besluit Ronaldo.