'Anderlecht en Antwerp strijden om jonge verdediger maar krijgen ook serieuze concurrentie van Europese topclubs'

Het seizoen is nog niet al te lang voorbij, maar de clubs zijn toch allemaal goed aan het voorbereiden op volgend seizoen. Anderlecht en Antwerp zouden hun oog hebben laten vallen op dezelfde verdediger.

Anderlecht heeft een leuk seizoen achter de rug, al liet paars-wit het tijdens de laatste twee speeldagen van de play-offs liggen. Het duurde niet lang voor Jesper Fredberg aankondigde dat hij weer 'agressief' wil handelen tijdens de mercato.

Vooral achteraan lijkt er versterking nodig te zijn. Er is nog onzekerheid over de toekomst van Jan Vertonghen terwijl Zeno Debast dinsdag aankondigde dat hij naar Sporting CP zal trekken.

Maar ook bij Antwerp zullen heel wat spelers komen en gaan. Het is geen geheim dat The Great Old meer wil focussen op jongere spelers volgend seizoen.

Nu zouden beide clubs hun oog hebben laten vallen op dezelfde verdediger. Volgens het Bulgaarse Sportal zijn Anderlecht en Antwerp geïnteresseerd in Rosen Bozhinov.

Bozhinov is een 19-jarige Bulgaarse verdediger die momenteel in eigen land bij CSKA 1948 actief is. Het medium meldt dat de Belgische topclubs concurrentie krijgen van Manchester City, Porto, Benfica en Palermo.