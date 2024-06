Binnenkort een nieuwe Duitse coach op de banken in de Pro League

Volg STVV nu via WhatsApp!

Jan Siewert zou de nieuwe coach van STVV moeten worden. De Duitse coach zit zonder werkgever sinds zijn vertrek bij Mainz.

Sint-Truiden zag Thorsten Fink naar KRC Genk vertrekken. Volgens onze informatie moet Jan Siewert zijn opvolger worden bij de Kanaries.

Siewert is een 41-jarige Duitse coach. Na een bescheiden spelerscarrière begon Siewert zijn trainerscarrière als assistent-coach bij de Duitse U17 en U18 teams.

Jan Siewert naar Sint-Truiden

Vervolgens was hij actief bij Bochum en bij de tweede ploeg van Borussia Dortmund. Nadien werd hij als hoofdcoach aangesteld bij Huddersfield.

In 2020 keerde Siewert terug naar zijn thuisland, bij Mainz. Hij was coach van de jeugdploeg, interim-coach bij eerste ploeg en vervolgens werd hij ook daar hoofdtrainer. In februari werd hij daar ontslagen.

Na Bernd Hollerbach en Thorsten Fink staat Sint-Truiden op het punt om alweer een Duitse coach van niveau aan te stellen.