De coach hoeft hem niét! 'Xavi trekt eigenhandig de stekker uit transfer van Onana naar Barcelona'

Amadou Onana zal volgend seizoen niet voor FC Barcelona voetballen. De Rode Duivel zag Camp Nou zelf ook als droombestemming, maar Xavi Hernandez steekt eigenhandig een stok in de wielen.

Everton FC wil Amadou Onana volgend seizoen verkopen. De transfersom van de Rode Duivel - The Toffees mikken op zestig miljoen euro - is broodnodig om financiële putten te dichten. Temeer nu de overname door 777 Partners helemaal van de baan lijkt te zijn.

FC Barcelona was één van de concrete geïnteresseerden in de 22-jarige middenvelder. Vooral Deco was een voorstander van de komst van de Rode Duivel. Meer zelfs: de sportief directeur begon zelfs aan de (informele) gesprekken met Everton zonder medeweten van Xavi Hernandez.

© photonews

Inmiddels heeft de coach van Barça bevestigd dat hij volgend seizoen wél op post zal blijven. El Mundo Deportivo weet dat het uitgerekend Xavi is die intern heeft aangegeven dat hij geen meerwaarde ziet in de komst van Onana.

Xavi verkiest de komst van Joshua Kimmich of Martin Zubimendi boven de 12-voudig Rode Duivel. Bovendien zou ook het prijskaartje een probleem vormen. Deco mocht van Joan Laporta niet verder gaan dan veertig miljoen euro voor onze landgenoot.

Waar gaat Amadou Onana volgend seizoen voetballen?

Voor Onana wordt de Spaanse droom doorprikt. De middenvelder stak niet onder stoelen of banken dat hij een avontuur in La Liga ziet zitten. Newcastle United, Tottenham Hotspur en Arsenal FC zijn wél bereid om tot het gaatje te gaan.